Lucio Corsi, dopo Sanremo 2025 torna al Flowers Festival: il concerto con i Baustelle

Lucio Corsi, il cantautore toscano che con "Volevo essere un duro" all’ultimo Festival di Sanremo si è piazzato al secondo posto e ha vinto il Premio della Critica Mia Martini, torna in estate ospite a Flowers Festival, co-protagonista della serata di martedì 8 luglio, con i Baustelle.





Il 21 marzo 2025 verrà pubblicato in digitale il nuovo omonimo album “Volevo essere un duro”. Il disco, il quarto in studio dell’artista, è disponibile in pre-save e pre-order a questo link nei formati Vinile e CD, in uscita l’11 aprile. A maggio il cantautore toscano rappresenterà l'Italia all'Eurovision 2025.

«“Volevo essere un duro” è un disco che parla d’infanzia, di amicizia e d’amore. È un album di fantasia con i piedi per terra. In questo album ho cercato di trovare il sogno non fuggendo nel cielo ma strisciando sui marciapiedi, passando sotto i tavoli da pranzo o nascondendomi negli armadi. È un disco di ricordi personali mescolati a storie di altra gente. Ci sono molti personaggi in queste canzoni, da Rocco il bullo della scuola media al Re del rave, una sagoma romantica e sgangherata, fi no a Francis Delacroix, mio grande amico (forse immaginario, ma non importa)»

Per info: www.ticketone.it e www.mailticket.it