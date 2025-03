Per Lirica a Corte nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, Lucia di Lammermoor, la più conosciuta tra le opere serie di Gaetano Donizetti. Ambientato nella Scozia del Seicento, il dramma racconta la rivalità viscerale tra due famiglie mettendo in scena l’amore segreto e impossibile tra l’erede usurpato dei Ravenswood, Edgardo, e la sorella dell’usurpatore, Lucia Ashton. Amore e odio, lucidità e follia sono i pilastri del dramma romantico di Walter Scott (The Bride of Lammermoor, 1819) musicato dal grande compositore bergamasco (Napoli, Teatro San Carlo, 1835).

PROGRAMMA

Cruda, funesta smania (Enrico)

Regnava nel silenzio (Lucia)

Lucia, perdona… Sulla tomba che rinserra (Edgardo, Lucia)

Appressati, Lucia… Il pallor funesto, orrendo (Enrico, Lucia)

Orrida è questa notte… O sole, più ratto (Edgardo, Enrico)

Il dolce suono… Ardon gl’incensi (Lucia)

Tombe degl’avi miei… Fra poco a me ricovero… Tu che a Dio spiegasti l’ali (Edgardo)