The Phair 2025: la fiera della fotografia torna alle Ogr con oltre 50 gallerie d'arte

Torna The Phair | Photo Art Fair, la prestigiosa fiera internazionale dedicata alla fotografia, a Torino per la VI edizione da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025. L’evento si svolgerà nuovamente alle OGR Torino, centro di cultura e innovazione unico in Europa, e riunirà gallerie d’arte e fotografia internazionali, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra esposizioni di artisti affermati e talenti emergenti. Ad arricchire il programma di questa edizione arriva il nuovo Talks Program – The Phair, un ciclo di incontri focalizzati sul tema del collezionismo, per cercare un confronto diretto con gli esperti del settore.



Per promuovere il patrimonio fotografico nazionale e rafforzare i rapporti con le realtà museali torinesi, The Phair ha avviato una collaborazione con la GAM – Galleria Civica di Arte Moderna e Contemporanea scegliendo di utilizzare come immagine guida di questa edizione Torino, giostra Zeppelin in movimento (1934) di Mario Gabinio, custodita dall’Archivio Fotografico dei Musei Civici.



Un’anticipazione dei progetti di The Phair 2025



Durante i tre giorni di fiera, saranno 50 le gallerie di arte contemporanea e di fotografia presenti, selezionate per garantire un elevato livello qualitativo e una proposta organica, provenienti dall’Italia ma anche da Belgio, Germania e Gran Bretagna. Ogni galleria presenterà progetti artistici incentrati sull’idea di immagine, per rendere Torino un polo di riferimento e di confronto sul tema.



Tra le tante, Alberto Damian Gallery parteciperà proponendo un dialogo tra le fotografe Lori Sammartino e Marialba Russo che, pur avendo operato in periodi diversi, condividono affinità stilistiche. A The Phair la selezione delle opere di Lori Sammartino sarà curata personalmente da Marialba Russo che cercherà così un confronto artistico con la Sammartino.

La galleria Erica Ravenna porterà un percorso espositivo di tre artisti di diverse generazioni, uniti dall’uso innovativo della fotografia per indagare la natura e i suoi significati profondi: Vincenzo Agnetti, Tomaso Binga e Dominique Lacloche.

Sarà presente anche la galleria Kuckei + Kuckei con opere di Barbara Probst, Miguel Rothschild e Lilly Lulay, tre artisti che esplorano il linguaggio fotografico con approcci inediti. Barbara Probst scompone la percezione della realtà attraverso una serie di immagini scattate simultaneamente da diverse angolazioni; Miguel Rothschild trasforma la fotografia in opere tridimensionali; Lilly Lulay riflette sull’odierna sovrapproduzione di immagini, partendo da fotografie proprie e altrui e trasformandole in oggetti tangibili tramite tagli, installazioni, collage e ricami.

Persons Projects dedicherà il proprio spazio alla fotografia concettuale della Helsinki School, il movimento nato a fine anni ‘90 presso l’Università di Aalto, esponendo le opere di tre protagonisti: Santeri Tuori, Mikko Rikala e Milja Laurila.

La galleria Tucci Russo - Studio per l’Arte Contemporanea porterà una selezione di opere di Jan Vercruysse appartenenti al ciclo Camera Oscura (2001-2002). Poeta fino agli anni ’70, Vercruysse ha poi dedicato la sua ricerca all’arte visiva, esplorando il ruolo dell’artista e il significato stesso della rappresentazione.



Talks Program – The Phair



Per la sua VI edizione, The Phair arricchisce il programma con un ciclo di incontri e approfondimenti dedicati al collezionismo: da venerdì 9 a domenica 11 maggio prenderà vita il Talks Program – The Phair, un percorso che approfondisce il collezionismo privato, corporate e istituzionale, con l’obiettivo di rendere questo mondo più accessibile e stimolare una partecipazione attiva.



Il programma si articolerà in un ciclo di appuntamenti che esplora il tema del collezionismo attraverso tre diverse prospettive, ciascuna delle quali, a sua volta, sarà approfondita in tre fasi fondamentali: Come avviare una collezione di fotografia, Come acquistare e navigare il mercato della fotografia, Come costruire e far crescere una collezione. A questi incontri si affiancherà una conversazione al giorno tra un artista e un collezionista per offrire uno sguardo dal punto di vista della produzione artistica.



Con la partecipazione di collezionisti, art advisor, direttori di musei e fondazioni, il Talks Program – The Phair rappresenterà un’opportunità per approfondire il collezionismo d’arte e fotografia in tutte le sue sfaccettature, grazie anche alla collaborazione con istituzioni e realtà di riferimento del settore.