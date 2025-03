Crisi, la ricetta dei piccoli è sul mappamondo: "Puntiamo su India, Cina e Sudamerica"

Un'auto che non accelera (anzi), un export che non tira più come una volta. E ancora i costi dell'energia, il credito e le politiche green. Sono sempre di più i grattacapi per le imprese piemontesi in questo periodo storico. Ecco perché, soprattutto dal mondo dei più "piccoli", arriva un appello accorato.



Arriva dalla voce di Giovanni Genovesio, presidente di Cna Piemonte, che reclama maggiore attenzione per la categoria. “Il 2025 si è aperto con l’attenzione ai costi dell’energia costantemente in rialzo per il mondo delle imprese – commenta Genovesio -: occorre maggiore attenzione per il sistema delle imprese se vogliamo un futuro migliore e che sia competitivo per il sistema produttivo".