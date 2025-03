Lavori al via in piazza Baldissera, ma la Circoscrizione lancia l'allarme: "Negozi a rischio, servono più aiuti"

Lavori al via in piazza Baldissera, la Circoscrizione avverte: "Negozi a rischio"

Sono iniziate le prime fasi dei lavori in piazza Baldissera, destinata a trasformarsi in una rotatoria semaforizzata entro i prossimi 13 mesi. I timori della Circoscrizione 5

Tuttavia, la Circoscrizione 5 esprime preoccupazione per il futuro dei commercianti vicini al cantiere. Reduce dal complesso progetto di corso Grosseto, la Circoscrizione teme che gli esercenti possano affrontare difficoltà significative a causa dei lavori, in particolare una probabile perdita di clienti, se non verranno previsti sgravi fiscali o agevolazioni economiche. La Città garantisce sgravi a aiuti

La Città rassicura che, in base al regolamento comunale, nelle aree interessate da cantieri di durata pari o superiore a sei mesi, saranno garantiti aiuti agli esercenti. Tuttavia, la Circoscrizione solleva una questione tecnica: sebbene i negozi direttamente coinvolti nel cantiere riceveranno supporto, resta il dubbio su come verranno tutelate le attività che si trovano nelle immediate vicinanze della piazza, ma non rientrano formalmente nell’area interessata dai lavori.

"Passeremo a una strategia tecnologica per ottimizzare il traffico e la gestione della nuova rotatoria della piazza – ha dichiarato il presidente della Circoscrizione 5, Enrico Crescimanno – Apprezziamo il progetto, ma è fondamentale monitorarne le fasi, alcune delle quali potrebbero non ridurre i disagi già esistenti. Siamo solo all’inizio dei lavori e vogliamo garantire il minor impatto possibile su cittadini e commercianti. Proprio per questo chiediamo sgravi fiscali per compensare i mancati incassi dovuti ai cantieri". Ballatore: "Chiediamo attenzione"

Dello stesso parere il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore, che sottolinea: "Gli sgravi sono previsti dal regolamento, ma finora non è stato fatto nulla di più. Chiediamo ulteriori attenzioni, perché – come accaduto con il cantiere di corso Grosseto – anche le zone circostanti ne risentiranno. Per questo chiediamo di estendere gli aiuti fiscali anche alle attività che, pur non essendo direttamente coinvolte nel cantiere, subiranno un calo della clientela".

L’amministrazione comunale precisa che, sebbene sia suo compito sostenere i commercianti in difficoltà, l’individuazione degli esercizi che beneficeranno degli sgravi fiscali sulla Tari sarà stabilita da valutazioni tecniche e non da decisioni politiche.

"Il regolamento comunale prevede sgravi sulla Tari per i commercianti situati in zone con cantieri di durata pari o superiore a sei mesi – ha spiegato l'assessore alla Viabilità, Chiara Foglietta – Saranno gli esercenti stessi a dover presentare domanda per ottenere le agevolazioni. Tuttavia, l’esatta individuazione dei locali che potranno beneficiarne sarà compito degli uffici tecnici e non di decisioni politiche". Le cinque fasi del progetto

In ogni caso il cantiere inizia con la prima fase dei lavori, dove la viabilità continuerà a seguire l’attuale sistema a rotatoria. Successivamente, verrà introdotta gradualmente la regolazione semaforica.