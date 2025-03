Confermato il Coordinatore OICE Piemonte: è Cristiano Cavallo

Il 5 marzo 2025 l’Assemblea degli Associati OICE della Regione, riunitasi in teleconferenza, ha eletto l’ing. Cristiano Cavallo, Amministratore Unico e Direttore Tecnico di GIT GRUPPO INGEGNERIA TORINO srl, quale Coordinatore del gruppo regionale OICE del Piemonte.

L’elezione di Cavallo come coordinatore delle società di ingegneria e architettura piemontesi è avvenuta alla presenza del Presidente della Consulta Interregionale OICE, ing. Giovanni Kisslinger, e sarà ratificata il 18 marzo dal Consiglio Generale dell’Associazione confindustriale che riunisce le organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.



Particolare soddisfazione è stata espressa dal Coordinatore OICE del Piemonte che ha affermato: “Raccolgo con orgoglio e grande senso di responsabilità la mia riconferma. Ringrazio i collegi Piemontesi per la fiducia rinnovata e per il supporto dimostrato, e dato, nel corso del mio mandato. In un contesto in continua evoluzione, il mio impegno sarà rivolto a consolidare il ruolo strategico delle nostre organizzazioni in ambito regionale, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e le eccellenze del nostro territorio promuovendo sempre la qualità della progettazione e rafforzando il dialogo con le istituzioni e gli stakeholder del settore. Continuerò a lavorare affinchè OICE sia sempre più un punto di riferimento per le imprese piemontesi, favorendo il dialogo, la crescita e l’innovazione delle stesse.”