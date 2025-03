Torino: ultimo weekend con "Viva la Puglia" al MUV, edizione speciale per la Festa della Donna

Dal 7 marzo al 9 marzo, Strada della Campagna 298 si trasformerà in un vivace villaggio dove grandi e piccini potranno immergersi in un'atmosfera di festa e tradizione.

Puglia protagonista: cultura, cibo e musica

"Viva la Puglia" è un viaggio alla scoperta delle tradizioni pugliesi. Durante tutto il weekend, i visitatori potranno assaporare i piatti tipici della regione, partecipare a laboratori di pasta fresca e ceramica, e lasciarsi trasportare dai ritmi coinvolgenti della pizzica e della taranta.

La Festa della Donna

Celebriamo insieme la forza e la bellezza delle donne con una serata all'insegna del divertimento e della buona musica!

Sabato 8 marzo, infatti, dalle 21:00 saremo in compagnia del Gruppo GROOVE JET: Preparatevi a scatenarvi con un'esplosione di energia e coinvolgimento! La musica Dance & Pop degli anni '80, '90 e 2000 vi farà cantare e ballare tutta la notte. Un'occasione speciale per celebrare l'8 marzo con gioia e spensieratezza!

Spettacolo, Musica, Cultura, Danze Popolari, Laboratori

Venerdì 7 marzo alle 18,30 vi aspettano i laboratori gratuiti con musiche, canti e arti popolari a cura di “Scuola Collettivo Musicale Incontrada “ e dalle 21.00 alle 23.00 lo spettacolo-concerto “COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da. “

Musiche e Danze del Sud: In.Con.Tra.Da. (In-Contri, Con-taminazioni, Tra-dizioni, Da Sud a Nord ) nasce a Torino negli anni duemila con l’intento di promuovere le espressioni artistiche – fra musica e danza –tipiche del nostro Sud e della Puglia e, più in generale, dell’intero bacino Mediterraneo.

"Vicoli del Sud": musica e tradizione

Il gruppo "Vicoli del Sud" sarà protagonista di diversi momenti musicali per il pranzo della domenica. Domenica 9 marzo, dalle 12:00, il gruppo accompagnerà il pranzo della domenica con canti folkloristici del Sud

Non solo cibo, anche spettacolo e intrattenimento

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, ogni weekend è animato da musica dal vivo e spettacoli live, un'occasione perfetta per chi vuole trascorrere una serata in compagnia tra buon cibo e intrattenimento. Laboratori gratuiti di pizzica, taranta e tamburelli.

Take-away senza limiti!

Per chi desidera portare a casa i sapori del Sud, tutti i piatti saranno disponibili con servizio di asporto.

Un format per ogni occasione

La struttura, pensata per essere funzionale e accogliente, è ideale sia per una pausa pranzo gustosa durante la giornata di lavoro, sia per vivere una serata di festa in compagnia.

Con ampi spazi e un'atmosfera rilassata, MUV – My Urban Village, nuovo Spazio Eventi a Torino si propone come punto di ritrovo per chi vuole concedersi una pausa dai ritmi cittadini.

Informazioni utili

Date: 7 marzo - 8 marzo - 9 marzo

Orari: dalle 11:00 alle 23:00

Luogo: MUV - My Urban Village, Strada della Campagna 298, Torino

Ingresso: gratuito

Contatti:

Marco: 345 0072656

Prenotazioni tavoli: 349 4179852

E-mail: info@muvtorino.it

Social media:

Facebook: https://www.facebook.com/muvtorino

Un'occasione imperdibile per vivere un weekend di festa, cultura e sapori autentici!

Il programma dettagliato

Venerdi 7 marzo

Ore 18.30: Laboratorio gratuito canti, pizzica e tarante

ORE 21.00 -23.00: COLLETTIVO MUSICALE In.Con.Tra.Da. Musiche e Danze del Sud

Sabato 8 Marzo: FESTA DELLA DONNA

Ore 21.00: GROOVE JET Energia e coinvolgimento, sono le caratteristiche della musica Dance &Pop anni 80-90-2000 da Cantare tutti insieme

PRENOTA IL TUO TAVOLO al 345-0072656

Domenica 9 marzo

Dalle ore 12.00: “il pranzo pugliese della domenica” animato tra balli e canti folkloristici del sud con “I VICOLI DEL SUD” e musica italiana a seguire KARAPUGLIA il karaoke “diggiu’” con Dj Tarallo