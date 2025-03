Luca Zingaretti al Cinema Romano per l'anteprima del suo film La casa degli sgaurdi

Luca Zingaretti a Torino per l'anteprima del suo primo film da regista, La casa degli sguardi. L'attore e cineasta sarà in sala lunedì 10 marzo alle ore 20 al cinema Romano - Sala per salutare il pubblico all'inizio della proiezione. Zingaretti tornerà anche a fine proiezione per una sessione di domande e risposte con il pubblico.