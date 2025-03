Imprese in rosa, anche Cna Piemonte celebra le sue donne al comando: "Ma dobbiamo farlo tutto l'anno"

L’8 marzo non è solo una giornata di celebrazione, ma un momento di consapevolezza e impegno concreto per il futuro dell’imprenditoria femminile. Cna Impresa Donna Piemonte, con la campagna “8x365 – Un anno di parità”, giunta al suo secondo anno, ribadisce il proprio impegno quotidiano per la parità di genere, i diritti e l’inclusione.



L’ultima ricerca dell’Osservatorio Piccole Imprese di Cna Piemonte ha messo in luce dati fondamentali per comprendere il panorama dell’imprenditoria femminile. Le imprese guidate da donne in Piemonte rappresentano il 22,4% del totale, rendendo la regione la sesta in Italia per incidenza di imprese femminili. Un dato ancora più significativo emerge tra le imprese associate a CNA, dove la percentuale di imprese in rosa raggiunge il 26,8%, evidenziando una presenza femminile più marcata rispetto alla media regionale.