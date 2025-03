Il consigliere comunale Giuseppe Manganiello nuovo coordinatore di Fdi Pinerolo

Dopo 12 anni di Giovanni 'Chicco' Genovesio, la guida di Fratelli d’Italia Pinerolo passa nelle mani di Giuseppe Manganiello. 60 anni, agente di commercio, è uno dei volti storici della destra cittadina.

Dall'ottobre 2021 siede in opposizione in Consiglio comunale ed è vicepresidente dell'assemblea. La sua figura è stata scelta in maniera unitaria dagli iscritti oggi, sabato 8 marzo, nel Congresso all'Hotel Barrage, presieduto dal senatore Lucio Malan.

Nel suo discorso di candidatura, Manganiello ha puntato sulla crescita nelle scuole e sulla volontà di lavorare da subito in vista delle elezioni comunali del 2027 a Pinerolo: "Dobbiamo occuparci di tematiche locali da subito, perché fare il consigliere d'opposizione da solo non è facile - sottolinea -. Predisporrò subito un modulo per la preaccettazione della candidatura a consigliere, per arrivare a una lista di qualità". Inoltre si è detto disponibile ad accettare una candidatura civica alla carica di sindaco di una coalizione del centrodestra.