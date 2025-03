La Green Community del Pinerolese punta a un turismo sostenibile

Lo scopo è arrivare a una riduzione degli sprechi e quindi dei rifiuti prodotti dal settore turistico. La Green Community del Pinerolese, che mette insieme Unione Montana delle Valli Chisone e Germanasca, Unione Montana del Pinerolese e Comune di Pinerolo, con il supporto di Acea Pinerolese Industriale, è un raggruppamento nato per intercettare dei fondi del Pnrr. Tra le azioni c’è quella per rendere il turismo più sostenibile agendo sugli operatori e sui turisti.

La campagna ‘Il Filo che ci unisce – The thread connecting us’ prevede una serie di incontri formativi e di azioni come la distribuzione di un vademecum per ristoranti, hotel e i loro clienti, per ridurre la produzione di rifiuti. Tra le buone pratiche che verranno promosse c’è la ‘doggy bag’, ovvero la borsa degli avanzi per portare a casa la parte di pasto non consumato, oppure ridurre le mono porzioni con i loro imballaggi, così come optare per l’uso dell’acqua del rubinetto o del vuoto a rendere. Inoltre si lavorerà sui turisti con un vademecum per insegnare loro come differenziare correttamente.

Il problema della qualità differenziata, infatti, è una questione che Acea ha ben presente e su cui sta lavorando, dopo la perdita del contributo per il riciclo della plastica.