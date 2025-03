Un cigno reale a Falchera: un ospite a sorpresa che incanta Torino Nord

Torino Nord ha avuto un regalo di primavera giunto con qualche giorno di anticipo: un maestoso cigno reale ha scelto i laghetti di Falchera come sua nuova casa e, a quanto pare, non avrebbe intenzione di andarsene.

La Circoscrizione lancia l'appello

Ora la Circoscrizione 6 lancia un appello per trovargli una compagna. L'elegante uccello, facilmente riconoscibile per il becco arancione tipico degli esemplari adulti, è arrivato in città durante la stagione migratoria, una scelta insolita per una specie più comune nelle zone del Lago di Como e del Lago d’Orta.