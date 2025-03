LiberAzioni Festival 2025: la proiezione di Fly So Far di Celina Escher avvicina il pubblico alla 5a edizione

Prende il via il percorso verso LiberAzioni Festival 2025 – le arti dentro e fuori il carcere, la 5a edizione della manifestazione promossa dall’Associazione Museo Nazionale del Cinema (AMNC) che dall’1 al 12 ottobre 2025 porterà a Torino un’ampia riflessione sul tema del carcere e dei diritti dei detenuti attraverso il cinema, la cultura e le arti performative. Fra le novità di quest’anno, il festival annuncia la nuova sinergia con l’Associazione Luca Coscioni e la Cellula Coscioni Torino.

Gli eventi di avvicinamento: si parte il 17 marzo

Ad aprire ufficialmente il programma di avvicinamento sarà la proiezione speciale di Fly So Far di Celina Escher, attesa il 17 marzo al Cinema Massimo (ore 20.30). Il documentario, pluripremiato a livello internazionale e sostenuto da IDFA Bertha Fund con il patrocinio di Amnesty International, racconta la storia di Teodora Vásquez, simbolo della lotta contro la criminalizzazione dell’aborto in El Salvador. La regista Celina Escher sarà presente in sala per la prima volta in Italia per accompagnare il film e incontrare il pubblico.

L’evento del 17 marzo è a ingresso gratuito, con possibilità di prenotazione su Eventbrite al seguente link: https://bit.ly/43gkVWY

Il film

Fly so far di Celina Escher (Svezia/El Salvador, 2021, 88’, DCP, col., v.o. sott. ita.)

El Salvador ha una delle leggi più severe al mondo sull’aborto. È una delle cinque nazioni in cui l’aborto non è consentito in alcuna circostanza e la pena prevista è il carcere fino a trent’anni. Teodora Vásquez è la portavoce delle donne accusate di omicidio aggravato e incarcerate per interruzione di gravidanza. Il suo caso è diventato l’emblema dell’estremismo nella criminalizzazione dell’aborto e della crudeltà del sistema salvadoregno verso le donne, ma è anche e soprattutto un esempio di lotta, resilienza e solidarietà.

Il concorso nazionale LiberAzioni

La serata segna l’apertura del concorso cinematografico nazionale LiberAzioni, rivolto a registe e registi che desiderano raccontare i temi del carcere, dei diritti e della giustizia sociale. Il bando rimarrà aperto fino al 15 giugno 2025 e sarà possibile candidarsi attraverso questo form online: