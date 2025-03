Il 6 aprile a Torino lo spettacolo “Viaggi di terra e Canti di sirene”

Prosegue, con un nuovo emozionante appuntamento, la stagione domenicale di “Musica e Narrazione dell’Opera Rinata”, ospitata in questa occasione all’Educatorio della Provvidenza in corso Trento a Torino. Infatti – domenica 6 aprile alle 16 – il pubblico potrà assistere a un viaggio straordinario tra mito e fantasia, in cui la voce della musica si intreccia con la potenza evocativa della parola. Lo spettacolo “Viaggi di terra e Canti di sirene” esplorerà l’universo della musica vocale italiana e internazionale, affiancato da grandi pagine della letteratura e della poesia di ogni epoca.

L’epica dell’Odissea e l’affascinante itinerario di Gulliver si alterneranno alle incantevoli sonorità di Vivaldi – alle suggestioni di Schubert e Faurè – ai viaggi interiori di Baudelaire e alla tradizione della musica da salotto italiana. Il programma prevede anche incursioni nell’immortale canzone napoletana storica di inizio Novecento e un tocco di opera lirica, con le struggenti melodie tratte da “Madama Butterfly” di Giacomo Puccini. A dare voce e anima a questo spettacolo saranno il contralto Roberta Wildmann, il tenore Daniele Di Tommaso, il basso baritono Valter Carignano e la pianista Michela Varda. Le letture dell’attrice Marina Di Palma completeranno il percorso narrativo, creando un percorso vibrante tra musica e parola.