Diva e una passeggiata virtuale al Valentino: un incontro con la professoressa Rosalba Fano

L’Associazione D.I.V.A OdV, da sempre impegnata nella promozione di iniziative culturali e sociali per contrastare la solitudine, organizza un incontro speciale il prossimo 19 marzo 2025, dalle ore 15:30 alle 17:00, presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in Via Giolitti 21, Torino.



L'evento sarà condotto dalla Prof.ssa Rosalba Fano, storica e divulgatrice culturale, che guiderà i partecipanti in una passeggiata virtuale lungo i Viali del Valentino, alla scoperta della storia e delle storie degli edifici e dei monumenti che arricchiscono il Parco del Valentino. La passeggiata offrirà un’opportunità unica per conoscere meglio il patrimonio storico-artistico di uno dei luoghi più simbolici di Torino, raccontato attraverso la passione e la competenza della Prof.ssa Fano.



La professoressa Fano, ex insegnante di italiano e storia nelle scuole superiori e con numerose Unitre, è oggi impegnata nella divulgazione storica e turistica, e collabora con la Biblioteca Natalia Ginzburg di Torino, dove presenta mensilmente le sue passeggiate tematiche su argomenti architettonici, storici e artistici.

L'evento non richiede iscrizione ed è aperto a tutti. L'incontro si propone non solo come un’occasione di approfondimento culturale, ma anche come un momento di socializzazione e condivisione.