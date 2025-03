Gli Amici del Pellice trionfano per la seconda volta al Carnevale delle Due Province

‘Chi è senza peccato scagli la prima mela’ celebra l’amore libero che va al di là dei confini di genere. Un carro che ha portato ancora una volta gli Amici del Pellice, che festeggiano quest’anno il loro venticinquesimo compleanno, a vincere il Carnevale delle Due Province.

Il concorso, giunto alla sua settima edizione, ha coinvolto le città di Saluzzo e Nichelino, dove gli Amici sono arrivati secondi, e Rivoli e Barge, dove sono arrivati primi. “Onestamente, come ho detto sul palco, è una vittoria che non ci aspettavamo. È vero che siamo sempre stati tra i primi posti nelle varie tappe, ma la qualità dei carri, tanti ben illuminati, era veramente alta e non ci aspettavamo di totalizzare un punteggio così alto a Barge”, racconta il presidente dell’associazione Giosly Chiavazza.

Su quello che da quest’anno è ufficialmente il carro di Cavour, è stato fatto un grande lavoro sull’illuminazione. “Abbiamo dato il massimo per aggiungere una parte in più, realizzando 13 lanterne. Siamo andati ad apportare tutte le modifiche sulle luci nella pianta dietro, per riempirla. Anche se siamo arrivati un po’ all’ultimo a costruirle, infatti durante le prime uscite non c’erano, ce l’abbiamo fatta”.

Il successo è arrivato nonostante l’incidente avvenuto il 15 febbraio, mentre il gruppo stava andando a Chieri: “Il carro è finito in una riva. È stato un incidente di percorso, non è colpa né nostra né dell’autista. Era la prima uscita da quando l’avevamo completato, quindi magari era leggermente più pesante nella parte posteriore, anche se avevamo messo dei contrappesi”, spiega Chiavazza. Dopo lo sconforto iniziale, il gruppo ha però ripreso in mano la situazione: “Subito eravamo demoralizzati e abbiamo pensato di lasciar perdere. Poi ci siamo detti che era un peccato buttare via così un lavoro di cinque/sei mesi. Per fortuna non abbiamo avuto danni strutturali, solo sulla parte della cartapesta a cui siamo riusciti a rimediare subito. La sera stessa dell’incidente siamo riusciti ad arrivare a La Loggia e il giorno dopo eravamo a Nichelino, per la prima di concorso, dove abbiamo totalizzato un secondo posto”.

Il carro degli Amici del Pellice ora si prepara per i prossimi appuntamenti, sabato 15 marzo a Borgaretto e domenica 16 a Pinerolo.