La nuova faccia dell'innovazione: a Torino diminuiscono le start up, ma chi "resiste" raccoglie più finanziamenti

Torino ha imparato a fare selezione, ma chi resiste conta molto di più. E' questa l'immagine scattata dall'ultima edizione dell'indagine sulle Start up e l'innovazione all'ombra della Mole del Club degli Investitori, in collaborazione con ToTeM (progetto curato da Zest Innovation - Zest Group, in partnership con Camera di commercio di Torino, Comitato Torino Finanza, Club degli Investitori, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Sviluppo e Crescita CRT) e con il supporto di ESCP Business School e Growth Capital.

Meno, ma buoni

I numeri lo dicono chiaramente: a fine 2024 si contano ancora 626 start up e pmi innovative a Torino, in diminuzione del 7,3% rispetto alle 675 del 2023. Un calo che però rispecchia l'andamento su scala nazionale (dove la diminuzione è di poco inferiore al 7%), ma anche le tendenze mostrate da altre grandi città come Milano e Roma. Allo stesso tempo, però, chi resiste è riuscito a raccogliere decisamente più finanziamenti rispetto all'anno precedente: gli investimenti sono infatti aumentati da 65 a 253 milioni.

Non solo Newcleo

Inoltre, rispetto al recente passato, c'è tutto un habitat che si sta muovendo in autonomia. Se infatti Newlco (l'azienda di Stefano Buono dedicata al nucleare di nuova generazione) continua a essere il punto di riferimento, non solo a livello statistico, alle sue spalle le altre start up hanno raggiunto 118 milioni di finanziamenti, in crescita dell'81% rispetto al 2023.

Sempre più diffusa, poi, la presenza dei fondi di venture capitale: sono ben 81 le aziende finanziate da questo tipo di veicolo finanziario (rispetto alle 60 del 2023) e tra i settori più pimpanti si registra senza dubbio il dominio del cosiddetto "deep tech", che da solo attrae l’86 % dei fondi investiti. “Il sistema delle startup innovative sta rapidamente trasformando Torino in una “deep tech city “ricca di capitali e tecnologie e capace di attirare startup e talenti internazionali. Per crescere il proprio posizionamento nell'ecosistema dell'innovazione globale, dobbiamo identificare con maggior determinatezza i settori su cui puntare, rafforzare l’interazione tra il pubblico e i privati e agire sulla formazione e lo spirito imprenditoriale dei giovani”, dice Giancarlo Rocchietti, presidente del Club degli Investitori.



La foto di Torino

A Torino hanno sede più di 30 incubatori e acceleratori, oltre 20 investitori professionali e altri operatori istituzionali come le fondazioni bancarie con una dotazione potenziale di 1 miliardo di euro per operazioni di Venture Capital, a livello globale, nei prossimi 5/10 anni. Nominata città Europea dell’innovazione 2024\2025, mantiene la posizione di seconda città italiana con oltre 6000 addetti che operano nel settore delle Start up innovative.

Cresce anche il livello di internazionalizzazione: il 64% delle aziende ha una vocazione globale, il 41% ha nel team almeno una risorsa non italiana, il 27% raccoglie capitali da investitori esteri. Torino, nonostante la crescita, rimane distante da altre città europee non capitali come Lione, Rotterdam, Barcelona, Zurigo, così come lo è l’Italia dalle altre nazioni europee comparabili. Gli imprenditori intervistati indicano la presenza di investitori, gli eventi e la specializzazione i fattori chiave per la crescita.