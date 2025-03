L’Assessore Vignale a Rivara e Foglizzo per fare il punto sulle opere realizzate con i fondi FSC

L’Assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) Gian Luca Vignale si è recato ieri a Rivara e a Foglizzo per un sopralluogo ed un confronto con gli amministratori locali in merito all’utilizzo, ai progetti e alle opere che verranno realizzate grazie ai contributi provenienti dagli FSC.

A Rivara, l’Assessore ha incontrato nella splendida cornice di Villa Ogliani, sede del municipio, il Sindaco Maurizio Giacoletto nonché Presidente dell’Unione Montana Alto Canavese, insieme a Massimiliano Gagnor, Sindaco di Levone, Giacomo Gaudio, Vice Sindaco di Forno Canavese, Giovanni Trucano, Sindaco di Pratiglione, Marco Balagna, Segretario dell’Unione Montana Alto Canavese e dei rispettivi comuni, Marco Succio, Presidente del GAL Valli del Canavese nonché Sindaco di Agliè e Giorgio Magrini, Direttore del GAL Valli del Canavese, insieme ad una nutrita rappresentanza del Consiglio Comunale di Rivara.

Il Sindaco di Rivara ha, poi, condotto l’Assessore in visita al Comune, alla vicina sede del Gal, ospitata nel complesso di Villa Ogliani, e al Teatro Comunale in fase di restauro e di prossima riapertura.

A Foglizzo, l’Assessore ha incontrato il Sindaco Fulvio Gallenca, con il quale è stato possibile esaminare l’area interessata dal progetto di riqualificazione energetica finanziato dalla Regione attraverso l’Accordo di Programma siglato nell’ottobre dello scorso anno. Un intervento che si realizzerà grazie al contributo di 845mila euro e che riguarda il salone polivalente, un centro di grande importanza per il paese canavesano, sede delle associazioni, di progetti di alto valore educativo e sportivo, gestito dall’Associazione PGS Foglizzese. Il Sindaco ha, quindi, accompagnato l’Assessore in visita al municipio, anche questo ospitato nel Castello dei Biandrate, un edificio di pregio architettonico, storico e artistico. Infine, è stato possibile effettuare un sopralluogo sui terreni destinati ad ospitare il nuovo campo sportivo che sarà realizzato anche grazie ai fondi FSC (contributo regionale di 140mila euro). L’Assessore ha anche potuto apprezzare i molti progetti che il Comune sta realizzando per il paese, grazie a diverse forme di contributo sia regionale che nazionale e PNRR, con un investimento complessivo di dieci milioni di euro per generare nuovi servizi rivolti all’infanzia, alle famiglie, alla socialità e allo sport.

"A Rivara ho avuto il piacere di incontrare i Sindaci facenti parte dell’Unione Montana Alto Canavese con i quali abbiamo avuto un proficuo scambio sul tema dei fondi FSC, sui progetti che verranno calati sul territorio grazie ad essi e, in più in generale, sulle misure che la Regione sta attuando e attuerà a favore degli enti locali - dichiara l’Assessore Vignale – Ho anche avuto modo di confrontarmi con il Gal Valli del Canavese che rappresenta una bella realtà del territorio, sia in termini di operatività, per il supporto alle amministrazioni canavesane e le imprese, che per efficienza, visto che nel corso degli anni è riuscita ad utilizzare i fondi regionali trasferiti generando nuove possibilità e la creazione di nuove e giovani attività ricettive e commerciali. Il sopralluogo a Foglizzo mi ha permesso di conoscere direttamente un Comune molto dinamico che in questi anni ha saputo cogliere tante opportunità di contributi pubblici che sta realizzando progetti importanti per dare ai propri cittadini servizi fondamentali. Sono molto soddisfatto che parte di questi progetti saranno realizzati grazie al contributo regionale dei fondi FSC. Esempi pratici e concreti di come la Regione sia al fianco degli enti locali per il loro sviluppo".