Torino rafforza il suo impegno contro il razzismo

Nasce oggi un nuovo strumento di collaborazione che unisce la Città di Torino alle realtà pubbliche e del privato sociale impegnate nella lotta contro il razzismo e contro ogni forma di discriminazione: questa mattina la Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Diritti e alle Pari opportunità Jacopo Rosatelli, ha approvato l’istituzione del "Coordinamento Torino Antirazzista e Plurale", rafforzando l’impegno dell’Amministrazione a promuovere una società senza discriminazioni, che rispetti e valorizzi le differenze personali.

Il Coordinamento ha l’obiettivo di sviluppare azioni integrate e innovative contro le discriminazioni razziste, utilizzando un approccio che tenga conto dell’intreccio tra diverse forme di esclusione sociale e mantenendo un’attenzione particolare sul protagonismo delle associazioni di comunità di persone con background migratorio o razzializzate.

«Il Coordinamento rappresenta un passo fondamentale per consolidare quanto già realizzato da Torino Plurale e dal Patto per una Torino Antirazzista - dichiara l’assessore Rosatelli - In un momento storico così è importante unire e mettere a sistema istituzioni e associazioni di comunità per costruire insieme una città più equa, solidale e rispettosa delle diversità. Questo strumento ci permetterà di aprire nuove strade per combattere in modo più efficace ogni forma di discriminazione, coinvolgendo associazioni e enti che lavorano su questi temi».

La creazione del Coordinamento rappresenta una evoluzione organica di due percorsi importanti: il progetto Torino Plurale, dedicato all’empowerment delle associazioni di comunità, e il Patto di Collaborazione per una Torino Antirazzista, volto alla condivisione di politiche e pratiche contro il razzismo. Con l’approvazione odierna, la Città di Torino intende garantire continuità e rilancio alle politiche antirazziste, in vista della scadenza imminente del Patto e della conclusione della prima fase del progetto.

L’amministrazione comunale va così a integrare e rafforzare le proposte avanzate nel Piano d’Azione Locale per la prevenzione e il contrasto del razzismo e dei crimini d’odio razzisti nella città di Torino, approvato nel 2023, implementando azioni di formazione, sensibilizzazione e supporto alle vittime sul territorio locale.

Il Coordinamento é aperto all’adesione di enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altri soggetti impegnati, a vario titolo, sul fronte dell’inclusione e della lotta alla discriminazione. L’adesione sarà formalizzata con la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa.

Nei prossimi giorni la Città procederà alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto a tutte le realtà che vorranno partecipare ai lavori del Coordinamento.