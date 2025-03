Due bradipi trovano casa nell’Oasi delle farfalle di Cumiana [VIDEO]

Hanno viaggiato a testa in giù, la loro posizione preferita e ora abitano a Cumiana, nell’Oasi delle farfalle del Bioparco Zoom di strada Piscina 36.

Sono due bradipi, un maschio di 9 anni e una femmina di 3. Fanno parte dei 6 esemplari presenti nei bioparchi italiani e arrivano dal parco Natura Viva di Bussolengo, che Zoom ha acquisito ufficialmente lo scorso 29 ottobre, con un progetto di fusione, per creare ‘Openature’, il primo gruppo italiano del comparto, con oltre 30 milioni di ricavi, circa 1 milione di visitatori l’anno e 400 dipendenti, calcolando l’indotto.

Per trasportarli sono state progettate delle casse che hanno permesso loro di restare appesi nella posizione più naturale. Assieme a loro hanno viaggiato anche le cassette usate come nido. Dopo circa 300 km, percorsi in 4 ore, sono stati inseriti nella loro nuova casa: l’Oasi delle farfalle, inaugurata nel 2024. L’habitat occupa 300 metri quadri e ricrea un ambiente tropicale con farfalle, insetti stecco e camaleonte pantere. Al suo interno ci sono corde, tronchi e supporti in legno per permettere ai bradipi di muoversi come amano fare.