La prevendita di Solaxy raggiunge 26 milioni di dollari e fa esplodere l’entusiasmo della community

Solaxy (SOLX) è una delle migliori criptovalute che costano poco che sta attirando un'attenzione crescente grazie all’obiettivo di migliorare la scalabilità della rete Solana con una soluzione Layer-2.

Infatti, con una prevendita che ha già superato i 26 milioni di dollari, il progetto ha dimostrato di possedere una solida base di sostenitori e una forte attrattiva per gli investitori alla ricerca di opportunità ad alto potenziale di rendimento.

L’andamento positivo di Bitcoin, che ha recentemente riconquistato la soglia degli 80.000 dollari, ha contribuito a rafforzare l’interesse generale nei confronti delle criptovalute emergenti. In particolare, Solaxy ha beneficiato di previsioni ottimistiche da parte di analisti di settore, alcuni dei quali stimano che il token possa registrare guadagni eccezionali nel corso del 2025.

Un progetto con prospettive di crescita eccezionali

Solaxy si distingue per il suo obiettivo di diventare la prima blockchain Layer-2 basata su Solana, un traguardo che potrebbe risolvere problemi strutturali legati alla scalabilità della rete principale.

In particolare, gli esperti del settore suggeriscono che, grazie a questa innovazione, il token SOLX potrebbe addirittura superare il rendimento di criptovalute già consolidate come Solana e XRP nel medio-lungo periodo.

Infatti, il passato recente ha dimostrato la capacità di Solana di generare guadagni significativi, mentre XRP ha registrato un notevole aumento del 500% in un solo mese. Tuttavia, le attenzioni del mercato si stanno ora concentrando sul potenziale di crescita esponenziale di Solaxy.

Inoltre, l'interesse per il progetto è ulteriormente alimentato dalla possibilità di ottenere ricompense attraverso lo staking. In aggiunta, gli investitori che hanno acquistato SOLX durante la presale possono attualmente beneficiare di un rendimento annuo percentuale (APY) competitivo, anche se questo valore si ridurrà con l’espansione dello staking pool.

Attualmente, la partecipazione al meccanismo di staking è davvero elevata, con oltre 4,7 miliardi di token SOLX già puntati sulla piattaforma. Questa situazione dimostra la fiducia degli investitori nella solidità e nelle prospettive future di Solaxy.

In generale, diversi analisti di criptovalute ed influencer hanno condiviso previsioni estremamente rialziste per il token. L’opinione comune è che il prezzo di SOLX potrebbe aumentare di dieci volte nei prossimi mesi, mentre le proiezioni più ottimistiche parlano addirittura di un incremento di mille volte rispetto al valore attuale.

Pertanto, l'attenzione della community e il successo della prevendita indicano che Solaxy potrebbe diventare un protagonista di primo piano nel panorama delle criptovalute nel 2025.

Solaxy e il superamento dei limiti di Solana

Nonostante Solana sia una delle blockchain più performanti, in grado di elaborare fino a 65.000 transazioni al secondo, la rete ha dimostrato vulnerabilità nei momenti di massimo traffico.

Infatti, eventi significativi possono generare improvvisi picchi di volume delle transazioni, causando rallentamenti, tempi di attesa prolungati e, in alcuni casi, il fallimento delle transazioni.

In passato, Solana ha persino subito interruzioni di rete complete, come accaduto quando il lancio di una moneta meme da parte di Donald Trump ha sovraccaricato i validatori della rete, rendendo impossibile il completamento delle transazioni per molti utenti.

Pertanto, Solaxy si propone di risolvere questi problemi implementando un sistema avanzato di aggregazione delle transazioni e tecnologie di calcolo off-chain.

Infatti, grazie all’utilizzo dei rollup, il progetto mira a migliorare la scalabilità della rete Solana, garantendo transazioni più veloci, economiche e affidabili. Inoltre, la compatibilità con i wallet esistenti di Solana rappresenta un ulteriore vantaggio, rendendo la transizione fluida per gli utenti già attivi nell'ecosistema.

Di conseguenza, Solaxy emerge come una delle opportunità più interessanti per gli investitori alla ricerca di rendimenti elevati e soluzioni innovative.

Inoltre, la fiducia nel progetto è rafforzata anche dalla recente verifica di sicurezza effettuata da Coinsult, che ha certificato l’assenza di vulnerabilità nel contratto intelligente del token.

L'attuale prezzo di prevendita rimarrà valido solo fino al prossimo aumento previsto dalla roadmap del progetto. Per coloro che desiderano accedere a Solaxy alle condizioni più favorevoli, il momento di agire è ora.

Gli investitori possono seguire gli aggiornamenti del progetto tramite i canali ufficiali, inclusi X e Telegram, oppure visitare il sito web per ulteriori dettagli sulle opportunità di acquisto e staking dei token.

