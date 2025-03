A Monteu da Po nasce il Gruppo Comunale di Protezione Civile

Giovedì 13 marzo, presso la Sala Consiliare del Comune di Monteu da Po, si è tenuta l'Assemblea del Gruppo Comunale di Protezione Civile, occasione in cui è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e definita la programmazione delle attività future.

Il Coordinatore Operativo del Gruppo è Michel Marchetti, mentre Dario Morra ricoprirà il ruolo di Vice-Coordinatore Operativo. Sabrina Lazzaris è stata nominata componente del Direttivo.

Il sindaco di Monteu da Po, Elisa Ghion, ha commentato con soddisfazione: “Con questa prima assemblea è ufficialmente ricostituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monteu da Po, che conta nove membri. La Protezione Civile, con il prezioso lavoro dei suoi volontari, è una risorsa fondamentale per la nostra comunità, sia per le attività di previsione e prevenzione, sia per l'intervento in caso di calamità naturali. Inoltre, il Gruppo svolge un ruolo essenziale nelle attività di formazione e informazione”.

L'Assessore alla Protezione Civile, Giuseppe Deluca, ha aggiunto: “L’iter burocratico per il riconoscimento ufficiale del Gruppo Comunale di Protezione Civile sta per giungere alla sua conclusione. A seguito dell’assemblea, infatti, un decreto del sindaco nominerà ufficialmente il Coordinatore Operativo e il Vice-Coordinatore Operativo. Inoltre, sarà inviata alla Regione Piemonte la richiesta di iscrizione del Gruppo nell’Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte”.

Il sindaco e l’assessore hanno concluso rimarcando che “Il lavoro di squadra e la disponibilità dei volontari sono un patrimonio fondamentale per il nostro territorio. Ora inizia la piena operatività del gruppo, che avrà così la possibilità di intervenire ufficialmente sul territorio e rispondere prontamente a eventuali emergenze”.

Il Comune di Monteu da Po rinnova quindi il proprio impegno nella sicurezza della comunità, con il prezioso supporto dei suoi volontari, pronti ad affrontare le sfide che potrebbero presentarsi in futuro.

Dal Municipio sottolineano che le adesioni per far crescere il numero di volontari sono sempre aperte: chiunque sia interessato a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monteu da Po può iscriversi in qualsiasi momento. Tutte le informazioni e i moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, all'indirizzo www.comune.monteudapo.to.it, oppure è possibile richiedere chiarimenti presso gli Uffici Comunali o contattare il numero di telefono 011 9187813.