Moncalieri: Pietro Bucolìa insignito del premio nazionale Reggio Calabria Day

Il Premio Nazionale Reggio Calabria Day – XXII Edizione 2025 è stato conferito a Pietro Bucolìa, riconosciuto per il suo straordinario contributo nel campo della cultura, del volontariato e della cittadinanza attiva.

Questo prestigioso riconoscimento, promosso dall’Associazione Turistica Pro-Loco Città di Reggio Calabria, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, della Camera di Commercio e del Comune di Reggio Calabria, premia ogni anno figure di rilievo che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale e istituzionale del territorio. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà domenica 20 luglio presso il Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria, alla presenza di autorità politiche, religiose, militari e rappresentanti della cultura, delle istituzioni e del mondo accademico.

Un percorso di impegno e valori

Pietro Bucolìa è stato insignito di questo riconoscimento per il suo costante impegno nel promuovere la cultura della responsabilità, della solidarietà e del servizio alla comunità. Il suo operato si distingue in diversi ambiti:

Nel Lionismo, come Presidente del Lions Club Moncalieri Host 2024-2025, ha promosso un modello di leadership basato su valori di inclusione, crescita comunitaria e impegno concreto nel sociale.

Nella formazione e nella cultura, attraverso GIOPROTAGONISTI ODV, ha sviluppato progetti volti a rafforzare la cittadinanza attiva e la consapevolezza sociale, valorizzando il dialogo tra generazioni e il senso di appartenenza alle comunità locali.

Nella professione, con oltre 35 anni di esperienza nella consulenza finanziaria, ha sempre lavorato per diffondere educazione finanziaria e strumenti concreti per la sicurezza patrimoniale e il futuro delle persone e delle famiglie.

La dedica a Don Italo Calabrò

Bucolìa ha dedicato questo premio alla memoria di Don Italo Calabrò, suo parroco e padre spirituale, figura esemplare nella lotta per la giustizia sociale e l’inclusione. “Il suo esempio ha segnato profondamente la mia vita e il mio cammino. Mi ha insegnato il valore del servizio, della giustizia e dell’attenzione agli ultimi. Il suo ‘Nessuno escluso, mai!’ è diventato per me una guida, un principio da portare avanti ogni giorno, sia nella mia professione che nel mio servizio alla comunità”.

Nel ricevere questo prestigioso riconoscimento, Pietro Bucolìa ha espresso profonda gratitudine, sottolineando come il premio rappresenti non solo un onore, ma una responsabilità a proseguire nel cammino di servizio. “Questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma una spinta a proseguire con ancora più determinazione. È un richiamo a continuare a costruire, a dare il mio contributo per una comunità più consapevole e solidale, nella professione, nel servizio e nella vita”.

Un premio che guarda al futuro

Il Premio Nazionale Reggio Calabria Day è da sempre un simbolo di fiducia nel futuro, un’occasione per celebrare coloro che, con il proprio operato, contribuiscono a rendere la società più equa, inclusiva e orientata al bene comune.

“La serata sarà un’occasione per celebrare l’impegno e la passione di chi, ogni giorno, lavora per costruire una società più giusta e solidale. Un momento di incontro, di dialogo e di condivisione di quei valori che rendono forte la nostra comunità”, ha concluso Bucolìa.

