450 anni da Città: una mostra in biblioteca fa luce sulla storia di Pinerolo

È allestita nella stanza adiacente al salone di lettura, su spunto di Paolo Forneris, socio della Società Storica Pinerolese, colto dal direttore della biblioteca Alliaudi Gianpiero Casagrande, per celebrare i 450 anni di Pinerolo come Città.

“Qui siamo depositari di un archivio storico straordinario” spiega il direttore, mentre sottolinea di come quello esposto tramite documenti dell’epoca sia un vero e proprio viaggio nel passato, che vede come protagonista Emanuele Filiberto, che con la sua vittoria contro i francesi portò al Ducato di Savoia la restituzione delle terre piemontesi occupate, tra cui Pinerolo e Savigliano.

“Una delle prime azioni di Emanuele Filiberto dopo la riconquista di Pinerolo fu recarsi qui – ripercorre Casagrande –. Questo evento è documentato negli ordinati comunali del 1574 e persino narrato da Edmondo De Amicis nel suo libro ‘Alle porte d'Italia’, con una celebre incisione che raffigura l'ingresso del Duca sotto un baldacchino sorretto da nobili pinerolesi”. Successivamente, il 3 marzo 1575, il Duca concedette il titolo di città a Pinerolo, riconoscendo l’importanza storica e il prestigio del luogo, già capitale di un principato.

La mostra si sviluppo con pannelli esplicativi e tra gli oggetti esposti spicca la riproduzione dell'incisione del baldacchino con il documento originale che ne descrive la realizzazione e i portatori.

Cinquant’anni fa, in occasione del quattrocentesimo anniversario, era stata organizzata una ricorrenza con la pubblicazione di un opuscolo, curato da figure locali, come Ezio Giaj, scomparso quasi due anni fa e l’architetto Franco Carminati, che per l’occasione ha aperto la cerimonia d’inaugurazione della nuova esposizione, aperta al pubblico fino ad aprile. Gli orari sono quelli di apertura dell’Alliaudi di via Cesare Battisti 11: dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 18,15. Ingresso libero.

Per eventuali aggiornamenti, consultare la pagina Facebook Biblioteca Alliaudi Pinerolo.