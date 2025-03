Avvisi di garanzia al Comitato per il Meisino: "Solo uno strumento di intimidazione"

Nessuno stop alla lotta per il Meisino : il Comitato non si fermerà , nonostante gli avvisi di garanzia recapitati nelle scorse settimane a 39 suoi membri .

Intanto, procede il ricorso presentato a dicembre dal comitato per un accertamento tecnico preventivo degli impatti ambientali del progetto. La tesi è che le valutazioni stesse del Comune ammettono danni al parco, e che il censimento non sia stato fatto con la cura adeguata.

"Sono state fatte delle valutazioni di incidenza dagli enti preposti, tra cui l'Ente Parco - ha spiegato l'avvocata del Comitato Virginia Cuffaro - ma leggendo queste valutazioni si parla di mitigazioni e di minimizzare il danno, che quindi ci sarà, oltre ai danni del passaggio dei mezzi pesanti. Con l'utilizzo di telecamere si vede che ci sono molti animali che nel censimento non erano presenti. L'impatto sul parco non è stato valutato in modo stringente, come se questo parco non fosse una zona protetta".

"Continueremo a dare battaglia"