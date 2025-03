Meteo, bel tempo per tutta la settimana sul Torinese. Ma il freddo non fa sconti

Oggi bella giornata di sole, ma con tendenza a peggioramento dalla serata per l'ingresso di aria fredda da est. Nevicate a bassa quota sulle Alpi. Poi da domani freddo per un paio di giorni ma con tempo stabile. Weekend incerto. Lo dicono le previsioni meteo della settimana.

A Torino avremo questa situazione: oggi, lunedì 17 marzo

Bel tempo soleggiato, ma in peggioramento dalla sera per l'afflusso di aria più fredda da est, con precipitazioni sulle Alpi a partire da nord e in rapida espansione verso ovest e sud. Nevicate inizialmente oltre i 1200 m, ma in rapido calo fino ai fondo valle durante la notte successiva. Accumuli comunque modesti. Piogge deboli sulle pianure limitrofe.

Temperature massime oggi in linea con il periodo e comprese tra 12 e 15 °C. In forte calo dalla sera. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 18 e mercoledì 19 marzo

Miglioramento a partire da est durante la mattina di domani, mentre a ovest potrebbe permanere uno strato di nubi medie a mantenere il cielo coperto. Bel tempo poi mercoledì.

Temperature in forte calo domani mattina anche se la copertura ed il vento potranno evitare gelate notturne sui settori centro-occidentali. Poi gelate estese sicuramente mercoledì mattina. Massime domani non oltre i 6/8 °C su pianure, in aumento mercoledì fino 14/15 °C. Minime come detto attorno 2/4 °C domani mattina, mentre mercoledì mattina fino -2/-3 °C. Venti deboli orientali o nordorientali su pianure. In calo di intensità poi mercoledì.

Tendenza da giovedì 20 marzo

Ancora gelate possibili giovedì mattina, poi bel tempo almeno fino a venerdì mattina, quando una perturbazione si avvicinerà da sudovest portando una probabile fase di maltempo per venerdì pomeriggio/sera. Weekend incerto, da valutare nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino