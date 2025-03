Part-time generazionale, Pompeo (Pd): “Proposta di legge al Parlamento per favorire l'accesso dei giovani al mercato del lavoro”

“L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia degli scorsi anni ha messo in luce e amplificato le sfide già esistenti nella vita economica e sociale del nostro Paese. È diventato sempre più urgente rafforzare politiche e misure concrete per facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro. In questo contesto, le iniziative che promuovono il principio di solidarietà intergenerazionale assumono un ruolo cruciale. Esse permettono, infatti, nuove assunzioni attraverso il supporto alla transizione verso la pensione dei lavoratori attualmente in servizio. Un esempio significativo di tale principio è il contratto di espansione, introdotto dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, strumento che sostiene imprese e lavoratori, favorendo la crescita e l'occupazione all'interno delle aziende” spiega la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Tuttavia, il contratto di espansione ha mostrato alcune limitazioni dimensionali, escludendo una vasta gamma di piccole e medie imprese dalla possibilità di beneficiarne. Per superare queste barriere è fondamentale implementare politiche che promuovano la solidarietà intergenerazionale. A questo scopo ho presentato una proposta di legge regionale al Parlamento, che intende introdurre, in via sperimentale per gli anni 2025, 2026 e 2027, un contratto di lavoro part-time "generazionale". Questo contratto sarà accessibile senza vincoli dimensionali e sarà opportunamente incentivato. La proposta prevede che i lavoratori a meno di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione possano trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione oraria del 50% senza subire alcuna riduzione della retribuzione. Questa misura non solo favorirà un passaggio più fluido delle competenze tra le generazioni, ma contribuirà anche a creare opportunità occupazionali per i giovani” prosegue la Consigliera regionale Pd.

“Inoltre, per incentivare ulteriormente l'adozione del part-time generazionale, si propone un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di trentasei mesi, con un limite annuale fissato a 6.000 euro. Queste misure rappresentano un passo importante verso la creazione di un mercato del lavoro più inclusivo e solidale, in cui le generazioni più giovani possano accedere a opportunità concrete e significative. È fondamentale che tutte le parti interessate collaborino per garantire il successo di queste iniziative affinché si possa costruire un futuro migliore per il nostro Paese. La proposta si allinea e mira a rafforzare quella presentata dal deputato del Partito Democratico Mauro Laus in Parlamento proprio allo scopo di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Data l’importanza del tema confido che il mio provvedimento venga discusso e approvato in tempi rapidi” conclude Laura Pompeo.