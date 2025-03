"Un calcio al razzismo": sabato 22 marzo al Centro Sportivo CH4 il torneo calcistico multiculturale

Come ogni anno, l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali di Roma promuove e sostiene le Città metropolitane nella realizzazione di eventi dedicati al contrasto al razzismo per celebrare il 21 marzo, Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

La settimana in corso sarà dedicata a promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema del razzismo e diffondere un modello di società inclusiva nei confronti di tutte le persone. Per celebrare la XXI Settimana d'azione contro il razzismo la Città metropolitana di Torino, attraverso un avviso pubblico, ha individuato il soggetto ideale per la realizzazione del progetto “Un calcio al razzismo”. Grazie alla collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Balon Mundial, il progetto si svolgerà su tutto il territorio metropolitano, coinvolgendo giovani e realtà sportive locali con l’obiettivo di creare spazi inclusivi e più sensibili al tema del razzismo all’interno dei contesti sportivi locali. Lo sport di squadra rappresenta, infatti, un veicolo efficace per promuovere buone pratiche tra le nuove generazioni, chiave della costruzione di società più inclusive e solidali.

L'iniziativa raggiungerà giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni, associazioni sportive, cooperative di accoglienza e punti informativi parte del Nodo metropolitano contro le discriminazioni di Torino. Nel dettaglio, verranno realizzate attività di sensibilizzazione finalizzate all’identificazione e al contrasto delle discriminazioni e alla promozione del rispetto delle differenze; gli incontri saranno rivolti anche ai soggetti adulti che accompagnano e formano le nuove generazioni nelle attività sportive.

Nella giornata conclusiva, prevista sabato 22 marzo a Torino nel Centro Sportivo CH4 (Via Trofarello, 10), verrà realizzato un torneo multiculturale calcistico, esempio pratico di come lo sport possa favorire l’inclusione sociale, abbattere pregiudizi e promuovere rispetto e solidarietà. Prenderanno parte al torneo circa 100 giovani di diverse origini culturali e sociali, provenienti da tutto il territorio metropolitano. Le partite saranno intervallate da momenti di sensibilizzazione e testimonianze sul razzismo e sulla lotta alle discriminazioni. Al termine dell’evento si terrà una cerimonia di premiazione accompagnata da un rinfresco, ulteriore occasione di dialogo e socializzazione tra chi ha partecipato.