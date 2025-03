Il 26 marzo festa regionale della Polizia Penitenziaria ma il Sappe manifesterà davanti al carcere di Torino

“Pur avendo il massimo rispetto per l’Istituzione alla quale apparteniamo, non ci saremo perché, come diciamo da alcuni anni, per la Polizia Penitenziaria non c’è nulla da festeggiare e la situazione delle carceri piemontesi sta tornando a livelli allarmanti senza vedere gli auspicati provvedimenti correttivi”, spiega il Segretario del SAPPE Vicente Santilli.

“Dispiace sottolineare che ogni forma di costruttivo confronto tra l’O.S scrivente e il Provveditorato Regionale di Torino, guidato da Mario Antonio Galati, è diventata lettera morta”, prosegue il sindacalista. “Ad oggi, continuare a sostenere che l’attuale sistema delle relazioni sindacali nel distretto, possa basarsi su fattori che mirano a prevenire i conflitti interni significa, passatemi la battuta, essere al limite del terrapiattismo. La necessità di rispettare gli Accordi, rappresentano strumenti fondamentali per regolare le relazioni tra le parti e, allo stesso tempo, riteniamo cruciale tutelare tutte quelle situazioni comprensibili, in cui l’obbligo morale è importante. Rispetto alle doglianze espresse dal SAPPE, in sintesi, i provvedimenti di alcune Direzioni non hanno prospettato soluzioni gestionali confacenti. A nulla sono valse le sacrosante raccomandazioni richiamate del Sottosegretario alla Giustizia Onorevole Andrea Del Mastro Delle Vedove, improntate alla partecipazione e al dialogo tra le parti. In sostanza, per dirla tutta, non basta aggiungere altro, la situazione penitenziaria nel distretto è ulteriormente peggiorata. Così non va!”, tuona Santilli.