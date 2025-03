Chiomonte, manutenzione straordinaria per il ponte sulla Dora della Provinciale 233

A Chiomonte dureranno circa quattro mesi i lavori per la manutenzione straordinaria del ponte sulla Dora Riparia al km 0+920 della Strada Provinciale 233 e del manufatto stradale a sbalzo al km 2+800. Martedì 18 marzo la Città metropolitana di Torino, in quanto stazione appaltante, ha consegnato il cantiere alla ditta che ha vinto la gara d’appalto.

I lavori sono finanziati con 600.000 euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sono previsti interventi di rinforzo strutturale e il ripristino dei degradi del calcestruzzo del ponte, oltre all'installazione di idonei strumenti di monitoraggio della struttura nel suo complesso. Nel dettaglio il capitolato d’appalto prevede: il ripristino delle superfici in calcestruzzo; il ripristino delle zone delle barre di armatura interessate dalla corrosione, da fessurazioni o da distacchi del copriferro; il rinforzo delle travi, in particolare nelle zone interessate dalla presenza di staffe corrose o inefficienti; l’inserimento di una rete elettrosaldata con successiva rasatura con malta tixotropica; il rifacimento della pavimentazione stradale e dei giunti di dilatazione; la verniciatura delle facce esterne delle travi di bordo.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria del manufatto a sbalzo al km 2+800 della SP 233 sono previsti: un intervento di ripristino delle superfici in calcestruzzo; la demolizione e il rifacimento della veletta in calcestruzzo armato; l’integrazione dell’armatura in estradosso in corrispondenza dei giunti di dilatazione.

La circolazione verrà regolamentata a senso unico alternato durante la fase di manutenzione stradale del manufatto a sbalzo, mentre la Provinciale 233 dovrà essere chiusa al traffico durante i lavori sul ponte per circa due mesi, mantenendo comunque l’accesso all’area della centrale idroelettrica. Saranno quindi emesse ordinanze di regolamentazione del transito con un congruo anticipo.