Willie Peyote apre il tour di Grazie ma no grazie al Flowers Festival di Collegno

Willie Peyote partirà con il Grazie ma no grazie Tour - Estate 2025 il prossimo 25 giugno. Il cantautore torinese e la sua band saranno in giro per tutta l’Italia per festeggiare l’uscita del suo ultimo album “Sulle rive del fiume” che contiene il brano in gara all’ultimo festival di Sanremo “Grazie ma no grazie”.

La prima data del tour, il 25 giugno a Collegno, sarà infatti un'occasione speciale per i fan di Willie che nel suo Piemonte festeggerà un anniversario importante: i 10 anni dalla pubblicazione del disco “Educazione Sabauda”, album fondamentale per la vita personale e artistica di Guglielmo Bruno (il vero nome di Willie Peyote).

La festa proseguirà durante tutto il tour durante il quale Willie e la sua band racconteranno questi 10 anni di musica e quella che Peyote ha ribattezzato La Trilogia Sabauda, iniziata appunto con “Educazione Sabauda” (pubblicato nel 2015) proseguita con “Sindrome di Tôret” (uscito nel 2017) e conclusa ora con “Sulla Riva Del Fiume”.