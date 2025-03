Come cambia il personale del Comune di Torino: numeri in calo ma titoli di studio più alti, età media più bassa e più agenti di polizia

Come cambia il personale del Comune di Torino: numeri in calo ma titoli di studio più alti

Cala il numero di dipendenti comunali, ma nessun allarme. La causa sono i pensionamenti, maggiori delle assunzioni a causa della legge dello Stato del 2021 che ha fissato la spesa per il personale pari al 28,9% delle entrate tributarie di ogni comune, lasciando pochi margini. I numeri sono comunque notevoli: il calo in otto anni è stato del 23%, dagli oltre 9000 dipendenti del 2017. Nel 2024 è stato sfondato il tetto dei 7000, passando in 10 mesi - dal 1° maggio 2024 all'11 marzo 2025 - da 7051 a 6904.

Favaro: "Calo fisiologico"

"Si tratta di un calo fisiologico - ha spiegato in commissione bilancio la vicesindaca Michela Favaro, che ha la delega al personale - assistiamo ai pensionamenti di chi è stato assunto prima che ci fossero i limiti imposti dalle leggi dello stato sul contenimento della spesa pubblica. Ci sono state molte assunzioni di personale in questi anni, che ci ha permesso di abbassare l'età media da 54 a 52 anni, oltre l'innalzamento titolo di studio e inquadramenti migliori. La politica è stata di non assumere più categorie con inquadramenti più bassi ma di assumere personale amministrativo nelle categorie C e D".

Cresce il numero degli agenti della Municipale

Tra la polizia municipale, ad esempio, cresce il numero degli agenti e dei responsabili, mentre diminuiscono gli ausiliari del traffico e gli amministrativi. "Il totale dei concorsi in questi anni è stato di 50 - ha continuato Favaro - e abbiamo cercato di rendere il lavoro più accattivante con la presenza nelle scuole e nelle manifestazioni come Io Lavoro, pubblicando le offerte di lavoro su LinkedIn e Facebook. Il 1° aprile assumeremo 30 nuovi vigili e il 15 aprile altri 65, di cui 30 a tempo determinato e 35 a tempo indeterminato". Il calo maggiore riguarda però i bidelli delle scuole, per cui è in corso un forte processo di esternalizzazione.

Mancano le maestre di scuola

"L'unico profilo su cui abbiamo molta difficoltà ad assumere - ha spiegato la dirigente del servizio del personale Anna Merlo - è quello delle maestre di scuola materna, su cui abbiamo la concorrenza dello stato: siamo meno attrattivi". Da segnalare infine l'apertura di un nuovo concorso di assistenti sociali, che lo scorso ottobre era dato in forse.