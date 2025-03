Due licenziamenti come un fulmine a ciel sereno in Stellantis Financial Services: proclamato lo sciopero con presidio per il prossimo 26 marzo

Quattro ore di sciopero e due di presidio (dalle 10 alle 12). Ecco la decisione presa dai rappresentanti sindacali di Filcams Cgil e Fisascat Cisl di Stellantis Financial Services per la vicenda che ha visto arrivare le lettere di licenziamento per due colleghi della sede di Torino (dove lavorano 388 persone). L'appuntamento fissato sul calendario è quello del 26 marzo, davanti all'ingresso della sede di via Plava 80.



"Ci è stato comunicato lo scorso 3 marzo che i due colleghi sarebbero stati licenziati perché la loro mansione non è più ritenuta utile all'azienda - racconta Maria Rosa Zungrone, rsu di Filcams Cgil -, ma non possiamo pensare che siano proprio le uniche due persone che non si riesce a ricollocare o per le quali non si possa trovare un'altra mansione. Peraltro, anche loro come altri avevano concluso il 2024 con ottimi risultati, tanto da meritare un premio di produzione. Invece è arrivata la lettera per entrambi".



Un primo sciopero era stato proclamato e poi sospesola scorsa settimana perché, al tavolo di trattativa con l'azienda, erano state avanzate delle richieste per le quali si attendeva una risposta. Ma invece di un possibile ricollocamento ad altro ruolo, l'esito è stato un passaggio dell'incentivo all'uscita da 24 a 36 mesi e la promessa di un supporto per l'outplacement. Un esito che non ha soddisfatto i lavoratori, che hanno deciso di confermare lo sciopero e il presidio. "Temiamo che possa essere soltanto l'inizio e che questo tipo di approccio possa proseguire e coinvolgere altri colleghi".



Stellantis Financial Services è nata, due anni fa, dal raggruppamento delle risorse di Fca Bank e delle altre realtà legate a Opel e Psa. "Già all'epoca ci trovammo con un contratto peggiorativo e riorganizzazioni del lavoro che avevano sollevato perplessità", dice Zungrone. "E adesso siamo arrivati a questo episodio, per un'azienda che ha dato premi di produzione, aumenta la presenza sul mercato, utilizza lavoratori interinali e fa fare straordinari. Da gennaio 2025, addirittura, hanno fatto 9 assunzioni. Possibile che fossero quelle due persone, il problema?".