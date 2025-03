Turismo 2024 da record in Piemonte: 17 milioni di presenze, con un boom da USA e Cina

A tracciare la traiettoria per il futuro il presidente del CdA di Visit Piemonte Beppe Carlevaris : " Non dobbiamo farci prendere dall'ansia da prestazione: la crescita deve essere costante, pianificata e di qualità".

Bene i ponti di primavera

I dati

Torino si è ormai affermata come una delle destinazioni principali per eventi di portata internazionale. Nel periodo estivo boom di presenze per il KappaFuturFestival, mentre a novembre per le Atp Finals. "Nel capoluogo - ha sottolineato l'assessore Mimmo Carretta - lo sforzo importante è stato spalmare gli eventi su 365 giorni l'anno. Prima era una città che viveva di picchi: abbiamo lavorato per sviluppare un palinsesto annuale in grado di valorizzare le diverse espressioni culturali e attrattive della città".