Dalla Spagna Yolanda Diaz a Torino: "Soldi pubblici spesi per automotive, non riarmo"

"I cittadini hanno bisogno di sicurezza, non grazie al riarmo, ma con lavoro e stipendio dignitosi: se non facciamo questo, commettiamo un errore storico". È questo il messaggio lanciato dal Ministro del Lavoro spagnolo Yolanda Diaz dal palco del Mauto, dove è stata la protagonista principale del confronto pomeridiano "Salviamo Mirafiori, salviamo il lavoro" promosso dal gruppo europarlamentare Left.

"Risorse pubbliche per automotive, non riarmo"

Accanto a lei i leader del M5S e Sinistra Italiana Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni, reduci dalla manifestazione promossa questa mattina alla Porta Due di Mirafiori. Per Diaz, la crisi del settore auto in Italia e Spagna è "la stessa: deve risolversi con risorse pubbliche spese non per il riarmo, ma l'automotive". "L'Europa - ha aggiunto - spende 370 miliardi per la Difesa, più della Russia. Usare le risorse degli europei per la guerra genererà solo più guerre nel mondo".