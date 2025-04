Marcella Masiero alla guida della Pro loco di San Germano Chisone

San Germano Chisone aveva bisogno di una nuova guida per la Pro loco, dopo le dimissioni del presidente Simone Piacquadio per motivi di lavoro. Dopo una prima riunione il 21 febbraio che non aveva portato alla nomina di un successore, nei giorni scorsi si è arrivati alla scelta di Marcella Masiero.

Classe 1952, si è trasferita da Torino a San Germano nel 1990. Attualmente in pensione, dopo quarant’anni di servizio all’Asl To3 come educatrice professionale, si occupa della biblioteca comunale del paese.

Sin dalla nascita della Pro loco, un anno fa, Masiero ha offerto il suo contributo per diverse iniziative: “Ho collaborato con loro come esterna, non ho mai fatto parte del Consiglio direttivo. Con la biblioteca comunale di San Germano, gestita solo da volontari, abbiamo per esempio proposto giochi e attività per i più piccoli durante le fiere di Primavera e Autunno. In quelle occasioni ho anche aiutato per l’organizzazione delle camminate.”

Dopo le dimissioni di Piacquadio, ha pensato di dare una mano in più ed entrare a far parte del direttivo. “È sempre importante per il Paese portare avanti questi progetti, ci vuole volontà ed energia, ma cerchiamo di farlo finché si riesce – commenta Masiero –. Quando poi mi hanno chiesto di diventare presidente, ho accettato”.

E ora è tempo di pensare alle prossime iniziative, tra cui escursioni a San Germano e nei dintorni. “Siamo molto portati per le camminate, la natura e la conoscenza degli ambienti naturali. Oltre a ciò che proponiamo per le fiere, abbiamo già organizzato tre escursioni in valle, il 18 maggio, il 1° giugno e a fine giugno. Le prime due saranno di mezza giornata e anche in base a chi parteciperà penseremo più nel dettaglio alla terza, che invece occuperà tutto il giorno.”

Si sta lavorando anche ad altri eventi, come momenti sotto le stelle, giochi di società e laboratori di con le erbe: “C’è l’idea di riproporre una serata sotto le stelle tra fine luglio e inizio agosto in un posto diverso rispetto a quello dell’anno scorso: pensavamo di renderla un appuntamento annuale, tutti gli anni in luoghi sempre diversi. In estate si potrebbero organizzare una giornata dedicata ai giochi di società e un’attività di riconoscimento delle erbe spontanee, grazie a dei soci esperti e in collaborazione con l’associazione Parco Comunale Villa Widemann, che potrebbe ospitare alcuni di questi progetti”, conclude Masiero.