"Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®” a Beinasco sabato 29 marzo

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi: le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia tornano a grande richiesta nel Torinese con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Con la voglia di primavera, si potranno ammirare di nuovo le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio sabato 29 marzo a BEINASCO, nella frazione di BORGARETTO, in Via Papa Giovanni XXIII. Dunque, un’occasione da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere che l’hanno a lungo reclamata, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle 8 alle 19.

“Le fiere rappresentano da sempre un momento di incontro festoso tra cittadini e commercianti, animando le strade e innescando un volano economico anche verso il commercio di vicinato – ha commentato Daniele Bettolo Vicesindaco e Assessore alle attività produttive del Comune di Beinasco. Siamo onorati ed entusiasti di accogliere nel nostro comune gli espositori della fiera più rinomata d'Italia. Ringrazio di cuore "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" per aver scelto la nostra città”.

Sarà, come al solito, un autentico spettacolo di bancarelle, colori e pubblico, che faranno rivivere le magiche atmosfere del Mercato del Forte, sinonimo di genuinità e qualità artigianale garantita. Sui grandi banchi di vendita è infatti possibile trovare il meglio della tradizione toscana ed italiana dell'artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni griffate e di stock, pelletteria di altissima fattura artigianale (borse e scarpe), la migliore produzione nazionale di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijoux, raffinati tessuti di arte fiorentina. La qualità è sempre rigorosamente declinata anche con la massima convenienza. Bandite per statuto imitazioni e "cineserie" di scarso pregio, è sui banchi de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi" che si trovano le nuove tendenze della moda, spesso riprese anche da tanti fashion blog e magazine femminili.

Non a caso il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”), nato per primo nel 2002 dall’unione di alcuni dei migliori banchi storicamente e tuttora presenti nello storico e famoso (nel mondo) mercato di Forte dei Marmi, con lo scopo di renderne itinerante lo spettacolo nelle piazze nazionali, è stato da allora oggetto di diversi tentativi di imitazione. "Il nostro è un invito - spiega il Presidente del Consorzio, Andrea Ceccarelli - a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l'immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente".

Per conoscere nel dettaglio il calendario completo delle date dei mercati dello show itinerante de "Gli Ambulanti di Forte di Marmi®", è possibile consultare l’unico sito web ufficiale (attenzione ai "fake") www.gliambulantidifortedeimarmi.it, dal quale si accede anche alla pagina Facebook da ormai 200mila fans reali e certificati, agli altri social media ed alla App del Consorzio.

Evento-Mercato di qualità con "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”

Sabato 29 marzo – Via Papa Giovanni XXIII – BORGARETTO di BEINASCO (Torino)

Dalle 8.00 alle 19.00, con orario continuato anche in caso di maltempo