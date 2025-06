Nichelino, iniziate le iscrizioni ai centri estivi: tutto quello che c'è da sapere

A Nichelino sono partite già da alcuni giorni le iscrizioni per i centri estivi comunali. Finita la scuola, per molte famiglie è tempo di pensare a come tenere impegnativi ed attivi i propri figli, ora che è suonata l'ultima campanella.

Ma i centri estivi, da sempre, sono anche occasione di socializzazione, incontro e crescita, oltre che l'opportunità di fare sport all'aria aperta e di affrontare nuove esperienze.

L'organizzazione del servizio

dai 3 ai 6 anni scuola “H. Andersen” (via Nino Costa, 16) dal 1 luglio al 1 agosto;

dai 6 ai 14 anni scuola “Sangone” (via Sangone, 36) dal 16 giugno al 1 agosto.

Le iscrizioni si possono effettuare solo online.

Cosa fare per saperne di più

Per ulteriori info: Coopera Uisp

Tel. 011 677115 Mail segreteria@cooperauisp.it