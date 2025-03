Grugliasco, al via le iscrizioni per i soggiorni marini per la terza età

Grugliasco, al via le iscrizioni per i soggiorni marini estivi (foto d'archivio)

Anche per il 2025 l'Amministrazione comunale di Grugliasco ha presentato le proposte di Turismo Sociale pensate per rafforzare legami, promuovere cultura e offrire opportunità di svago e benessere per i cittadini della terza età.

Si è elaborato una serie di viaggi che mantengano un buon rapporto qualità/prezzo, anche a fronte dei rincari che si sono registrati, con una scelta di mete e tipologie di vacanze, in cui ognuno possa trovare ciò che maggiormente lo soddisfa. Sono stati confermati i soggiorni a Rimini, garanzia di riposo e buona cucina, sia per giugno sia per settembre. L’altra proposta è in Liguria a giugno, a San Bartolomeo a Mare, in provincia di Imperia.

Le iscrizioni si effettueranno con le seguenti modalità: dal 24 marzo al 30 aprile 2025 attraverso la piattaforma Simeal raggiungibile dalla Home page del sito del Comune di Grugliasco > Sportello telematico polifunzionale > Servizi educativi e sociali, accedendo con SPID o tramite APP CieID.

Per tutte le info: www.comune.grugliasco.to.it