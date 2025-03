Lavori di efficientamento sugli edifici della Città di Torino, risparmiate oltre 1.900 tonnellate di petrolio

Gli interventi fatti

Nel corso del primo anno di cantieri (2023-2024) sono stati fatti interventi su 18 edifici, tra cui quindici scuola ed il Pala Gianni Asti: lavori che si stima hanno permesso di non usare 780 tonnellate di petrolio. Per dare un'unità di misura ancora più concreta è come se fossero stati piantati 99mila alberi. Totalmente sono stati spesi 11 milioni e 500mila euro.

Piantati 92mila alberi

Per settembre 2025 saranno completati interventi su 26 edifici: nessuno è stato o verrà mai chiuso totalmente al pubblico. Con questi cantieri è come se fossero stati piantati 92mila alberi.

Lavori nelle scuole

Sono in corso poi dei cantieri per la sostituzione di lampadine con led ed installazione di termovalvole alla: primaria Gozzano (corso Toscana 88); al Comprensivo "Caduti di Cefalonia" (via Baltimora 110); alla Drovetti/Quaranta (via Bardonecchia 34); al Comprensivo Duca d'Aosta/Calvino (via Zumaglia 41).