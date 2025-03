Al Campus Einaudi, apre la mostra "Randag*": volti e storie di chi vive per strada

Al Campus Universitario Einaudi di Torino apre la mostra “Randag* - oltre il pregiudizio”.

Si tratta di un progetto che intreccia fotografia e poesia per raccontare le storie e le difficoltà delle persone senza dimora, di chi ha lasciato il proprio paese e di chi si trova in condizioni di vulnerabilità.

La mostra, aperta dal 31 marzo al 17 aprile, nasce dall’incontro di alcuni volontari che vivono da vicino il dramma della vita in strada con un gruppo di fotografi torinesi e di poeti dell’Associazione culturale “Due Fiumi” che da anni utilizzano i linguaggi dell’arte sociale per sensibilizzare, per provocare emozioni ed interesse e combattere l’indifferenza.

Le opere esposte sono il frutto del lavoro di artisti che hanno documentato con empatia e realismo le difficoltà, ma anche la dignità e la resilienza di queste persone.

La mostra sarà affiancata dal progetto “Al cuore degli Homeless” della Onlus Cardioteam Foundation: una clinica mobile, attrezzata per esami clinici, offrirà gratuitamente un servizio di prevenzione cardiovascolare con eco cardiogramma.

Sarà la prima tappa di un progetto che porterà il Cardiovan a stazionare al di fuori di mense e dormitori della città per offrire a tutti un servizio di screening medico.