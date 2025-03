La carica dei 101 anni di Rosina, l'arzilla signora che non litiga mai

Oggi Rosina trascorre le sue giornate scrivendo poesie, racconti e persino barzellette. L’ultima, ideata solo pochi giorni fa, la rappresenta perfettamente: “Ero impiegata e adesso non mi piego mai ”. Con il supporto della figlia Carla, ama passeggiare nel suo quartiere, tra il mercato di via Chiesa della Salute e le strade che custodiscono i ricordi di una vita.

Per celebrare il suo compleanno, anche la Circoscrizione 5 ha voluto renderle omaggio. Il presidente Enrico Crescimanno si è recato personalmente a festeggiare a casa di Rosina per tagliare insieme una fetta di torta: "Cara Signora Rosina, oggi celebriamo con profonda gratitudine e rispetto il traguardo dei suoi 101 anni. La sua vita è stata un esempio straordinario di dedizione, coraggio e amore per la comunità. Attraverso le sue esperienze e il suo impegno, ha contribuito a scrivere la storia della nostra Circoscrizione 5, diventando un punto di riferimento per tutti noi".