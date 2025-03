Patente a punti, al via nuovo servizio digitale per la comunicazione dati del conducente

Patente a punti, servizio digitale per comunicazione dati del conducente

Dal 12 marzo, sulla piattaforma Torino Facile è attivo un nuovo servizio digitale per la ‘Comunicazione dei dati del conducente’ nei casi di violazione del Codice della Strada per cui sia prevista la decurtazione dei punti sulla patente.

Il servizio è accessibile da chiunque tramite Spid o C.I.E. (carta d’Identità elettronica). Solo il proprietario del veicolo può effettuare l’accesso senza SPID/CIE, qualora sia in possesso dei dati obbligatori: numero di verbale, data del verbale, targa del veicolo.

Dopo aver inserito tutti i campi obbligatori richiesti dall’applicativo (compreso il documento di guida in formato PDF o JPG), l’utente riceverà una e-mail di conferma o diniego da parte del sistema di validazione.

Il nuovo canale digitale sulla piattaforma Torino Facile per la comunicazione dei dati del conducente non sostituisce le precedenti modalità, ma va ad aggiungersi e integrare quelle già in uso, ovvero:

- consegna a mano della comunicazione in una delle Sezioni Territoriali o presso gli Uffici del Comando Generale di via Bologna 74;

- invio tramite Lettera raccomandata A.R. indirizzata a Polizia Locale di Torino – Ufficio Procedure Sanzionatorie – Via Bologna 74 – 10152 Torino;

- invio tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica pm.patenteapunti@cert.comune.torino.it.

Ulteriori informazioni sulla Patente a Punti sono reperibili sul sito della Polizia Locale http://www.comune.torino.it/vigiliurbani/ alla pagina Patente a Punti.