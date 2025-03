Fuochi d'Artificio, la serie tv girata in Val Susa e Val Chisone in anteprima a Bardonecchia

In occasione della messa in onda di "Fuochi d'Artificio" di Susanna Nicchiarelli - realizzata interamente in Piemonte in Val di Susa e in diversi comuni delle Alpi piemontesi nel 2023 - Film Commission Torino Piemonte organizza, martedì 1° aprile a Bardonecchia, l’anteprima della serie tv.



In quell'occasione saranno proiettati i primi due episodi della serie tv, introdotti in sala dalla regista Susanna Nicchiarelli e parte del cast.



La proiezione è prevista martedì 1° aprile alle ore 18.30 al Cinema Sabrina.

"Fuochi d'Artificio" andrà poi in onda su Rai 1 il 15, 22 e 25 aprile in prima serata.



La storia di quattro ragazzi negli anni della Resistenza antifascista, è una serie prodotta da Domenico Procacci e Laura Paolucci per Fandango e Costanza Coldagelli per Matrioska in collaborazione con Rai Fiction, realizzata interamente in Piemonte tra febbraio e agosto 2023 con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e con il contributo del FESR Piemonte 2021-2027 - Bando Piemonte Film TV Fund.

La Val di Susa, la Val Chisone e diversi comuni delle Alpi piemontesi sono protagonisti assoluti della storia: il Forte di Exilles (coinvolto tramite l’Associazione “Amici del Forte di Exilles” e Regione Piemonte), oltre a Oulx, alla frazione Rochemolles (Comune di Bardonecchia), i comuni di Bardonecchia, Cesana, Exilles, Sestriere.



"Fuochi d'Artificio" sarà proiettato anche in anteprima anche a Torino lunedì 31 marzo al Cinema Romano alle ore 20.30.