Alan Cumming ospite del 40° Lovers Film Festival: l'attore riceverà il Premio Stella della Mole

Alan Cumming, il celebre attore e produttore scozzese naturalizzato statunitense, il 12 aprile 2025, sarà ospite della 40° edizione di Lovers e verrà insignito della Stella della Mole, il premio che il Museo Nazionale del Cinema attribuisce a personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e non solo.

“Artista completo e attivista instancabile, Alan Cumming ha attraversato la sua carriera senza mai venire meno alla propria identità e portando avanti un discorso di visibilità e riconoscimento per la comunità lgbt anche in momenti non particolarmente accoglienti. – commenta Vladimir Luxuria, direttrice artistica del Lovers Film Festival – Attore brillante e profondo, attento al cinema indipendente e di denuncia e a suo agio nel mainstream delle major, scrittore sagace e principe del palcoscenico britannico e americano, è un obbligo quasi oltre che un onore per Lovers di celebrare una tale personalità che nel mondo dello spettacolo e della cultura ha saputo tener fede a sé stesso e a supportare la propria comunità, sempre e comunque “.

Alain Cumming sarà al festival anche in qualità di interprete di “Back Home” di Michael Clowaterin, film in programma a Lovers.