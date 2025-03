Congresso Festival "E'VENTO DI TURISMO 2025"

Il format intende presentare una delle sfide più entusiasmanti per Torino, e territori piemontesi, su scala internazionale. L'intenzione degli organizzatori è realizzare una Festa in grado di formare, informare e ragionare sul turismo piemontese a 360°gradi.

"E'VENTO DI TURISMO 2025" è una nuova opportunità per la promozione strategica del capoluogo piemontese in un'ottica di "area vasta". Una contaminazione di esperienze, luoghi e sapori. Non mancherà una adeguata riflessione sulle ricadute economiche e le visioni di sviluppo che il settore turistico impone ai nostri territori piemontesi. In questa ottica cercheremo di individuare e stilare le prossime sfide di Torino 2030 e delle principali aree territoriali piemontesi.

I presupposti per tale ragionamento sono i PITEM (modelli integrati per il turismo) ed il Piano strategico regionale del Piemonte (settoriale). Entrambi i documenti perseguono il tentativo di coniugare le bellezze variegate dei territori regionali con lo sviluppo locale: dai monti al mare. Il Piemonte deve crederci e scommettere sulla propria vocazione turistica su scala globale.

Dalla Via Francigena al Val Chisone passando per il Piemonte Orientale (Vercelli-Novara-Asti- Alessandria). Dai “circuiti” dei Sacri Monti e dei laghi (VCO) alla smart land della Granda con le sue “sette sorelle”. Dobbiamo, inoltre, considerare che la sinergia pubblico-privato può davvero offrire un contributo innovativo per sfruttare il "nuovo petrolio" ovvero il turismo che non è slegato assolutamente dai settori della logistica, dei trasporti (aeroporti/ autostrade) e dalle numerose realtà filantropiche.

Tutte queste realtà troveranno una adeguata rappresentanza nei panel che si alterneranno. La presenza di autorevoli relatori (Istituzioni, corpi intermedi, associazionismo, enti, aziende e della "società civile") aiuterà a raccontare, al pubblico, un settore che condiziona una moltitudine di attività del nostro quotidiano. Dunque occorre fare chiarezza su un ambito così articolato e strategico per il futuro del Piemonte nello scacchiere globale. "E'VENTO DI TURISMO 2025" è una nuova opportunità per la promozione di strategica del capoluogo piemontese in un'ottica di "area vasta" così come previsto nell’ambito della progettazione europea e della pianificazione strategica di sviluppo locale.

Aziende per fare sinergia e business

Il programma in dettaglio

Introduce e modera: Antonio Chiarenza, giornalista fotoreporter, ideatore e organizzatore di E’VENTO TURISMO con Marina Rota, giornalista e scrittrice

Madrina dell’evento: Camilla Nata, Giornalista RAI, con la partecipazione di Margherita Fumero, attrice Madrina 2023

Saluti

Stefano Tallia, Presidente Ordine dei giornalisti Piemonte

Saluti istituzionali

Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato della Repubblica

Vicepresidente del Senato della Repubblica Paolo Bongioanni, Assessore Reg. Piemonte Commercio, cibo e Parchi

Assessore Reg. Piemonte Commercio, cibo e Parchi Guido Bolatto , Segretario generale Camera di commercio di Torino

, Segretario generale Camera di commercio di Torino Domenico Carretta, Assessore al Turismo Città di Torino

Assessore al Turismo Città di Torino Paolo Chiavarino, Assessore al commercio della Città di Torino

Assessore al commercio della Città di Torino Sonia Cambursano, Consigliera Turismo Città Metropolitana di TO

L'edizione 2025 è resa possibile grazie alla collaborazione

Fabio Massimo Grimaldi, Presidente Altec Spa

Presidente Altec Spa Federico Marocco, Sindaco Sauze di Cesana

Sindaco Sauze di Cesana Enzo Ghigo, Presidente del Museo Nazionale del Cinema

Presidente del Museo Nazionale del Cinema Roberto Ghio, Sindaco di Santena

Sindaco di Santena Antonella Parigi, Assessore Turismo Città di Moncalieri

Assessore Turismo Città di Moncalieri Piero Manera, Editore Gruppo Rete 7 Spa

Editore Gruppo Rete 7 Spa Gianni Vidoni, Giornalista, funzionario Treccani

Giornalista, funzionario Treccani Riccardo D'Elicio, Presidente CUS Torino

Presidente CUS Torino Alessandra Giani, Presidente Eventum

Presidente Eventum Cesare Verona, Amministratore delegato Aurora Penne

Amministratore delegato Aurora Penne Michele Torella, Presidente Accademia Scherma Marchesa

Presidente Accademia Scherma Marchesa Mel Menzio, Giornalista e Presidente Pianalto

Giornalista e Presidente Pianalto Domenico De Gaetano, Già Direttore Museo del cinema

Già Direttore Museo del cinema Riccardo Gentile, Vice Sindaco di Pianezza

Vice Sindaco di Pianezza Sergio Gibelli, Procuratore Sestrieres S.p.A.

Procuratore Sestrieres S.p.A. Giuliano Besson, Abbigliamento Sportivo

Abbigliamento Sportivo Massimo Marchisio, Sindaco di Pragelato

Sindaco di Pragelato Claudio Azzolini, Ideatore della Torino Fashion Week

Ideatore della Torino Fashion Week Marco Segantin, Manager Scenografie Floreali ed Eventi

Manager Scenografie Floreali ed Eventi Franco Ferrero, Direttore Cons Turistici Valli del Canavese

Direttore Cons Turistici Valli del Canavese Marco Carlini, Location wedding ed hotel

Location wedding ed hotel Patrizia Reviglio, Villa Sassi Wedding Ristorante Congressi

Villa Sassi Wedding Ristorante Congressi Fabio Giulivi, Sindaco di Venaria Reale

Corso di formazione accreditato dall’Ordine dei Giornalisti

È prevista l’attribuzione dei crediti per la formazione professionale continua ai giornalisti professionisti e pubblicisti: iscrizione su www.formazionegiornalisti.it