Il collettivo letterario Inkiostri scrive sul buono e la speranza nei mondi fantasy

Speranza contro la morte, ma anche identità e libertà sono i temi discussi dal gruppo Inkiostri in ‘C’è del buono in questi mondi. Pellegrini di speranza nelle terre di mezzo’, edito da Marcovalerio.

La raccolta di saggi si presta a un possibile utilizzo in studi e discussioni all’interno di corsi di letteratura, soprattutto inglese, sia a livello universitario sia nelle scuole secondarie. La prima parte è dedicata a temi presi dalle opere di Tolkien, quali creazione letteraria, dimensione della libertà, dell’identità e ruolo delle stelle come simbolo di speranza in dialettica con la dimensione del lutto e della morte. Gli interventi si concentrano sui messaggi e i simboli che i personaggi rappresentano. La seconda parte del libro affronta invece il tema della speranza in opere della letteratura fantastica come ‘Harry Potter’, ‘Le Cronache di Narnia’ e ‘La Storia Infinita’.

È il lavoro di alcuni amici interessati alla letteratura, soprattutto fantasy, e alla sua dimensione metafisica e spirituale. Il collettivo letterario Inkiostri ha già pubblicato per lo stesso editore ed è attivo regolarmente con scritti di narrativa, poesia e commenti o recensioni che si possono leggere sul sito e sul blog del gruppo.

La presentazione si terrà domani, giovedì 27 marzo, alle 17,30 nella Biblioteca Diocesana G. Bonatto di Pinerolo, in via Trieste 40. Interverranno il vicario generale della diocesi di Pinerolo, monsignor Massimo Lovera, e gli autori Maria Finello, Davide Gorga e Luisa Paglieri. La moderazione dell’incontro è affidata all’insegnante e giornalista Manuel Marras. Ci sarà animazione musicale a cura del Quartetto Vocale Riflessi Sonori. L’ingresso è libero.