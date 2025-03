In arrivo a Torre Pellice le pioniere dimenticate dell’alpinismo

Cosa ha spinto le donne dell’alta borghesia di fine Ottocento ed inizio Novecento a misurarsi con il ghiaccio, le pareti di roccia, e i rischi dell’alta quota, dando vita al fenomeno dell’alpinismo femminile?

Domani, giovedì 27 marzo, in Galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo di Torre Pellice (via Roberto d’Azeglio 10) si parlerà proprio delle vicende di sette donne protagoniste di imprese alpinistiche che tuttavia sono rimaste ai margini della storia di questa disciplina sportiva. L’occasione è la presentazione del libro di Linda Cottino ‘Una parete tutta per sé’ che inizierà alle 21 e che sarà accompagnata dalle letture ad alta voce del circolo Laav e dalla proiezione di immagini d’epoca.

“Meta Brevoort, pioniera sulla Meije nelle Alpi del Delfinato; Marie Paillon, la prima intellettuale della montagna; le sorelle Pigeon, sono alcune delle protagoniste del libro di Cottino: una miscela di parti saggistiche ed altre romanzate con la presentazione di documenti dell’epoca e con uno stile fluido molto bello da ascoltare ad alta voce” spiega Paola Grand per il circolo Laav. Con l’autrice dialogherà Elisa Peyrot: medico e istruttrice di alpinismo.

L’evento è organizzato dal circolo Laav in collaborazione con il Cai Uget Valpellice e con il patrocinio del Comune.