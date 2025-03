La Sacra di San Michele: nuovi orari con l’arrivo della primavera

Con il risveglio della natura e l'allungarsi delle giornate, la Sacra di San Michele si prepara ad accogliere i visitatori con un orario di apertura esteso e un percorso di visita rinnovato.

Da marzo a ottobre, la Sacra sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 17.30, e la domenica dalle 10.45 alle 17.30.

Recentemente inaugurata, la nuova biglietteria della Sacra, situata appena oltre il Portone di Ferro, segna l'inizio di un percorso di visita circolare. Questa modifica consente ai visitatori di uscire su un nuovo camminamento panoramico, offrendo una vista spettacolare su Sant'Ambrogio e Torino. La Sacra di San Michele invita tutti a scoprire il nuovo percorso di visita e a lasciarsi incantare dalla sua storia, dalla sua architettura e dal panorama che la circonda. Un'esperienza indimenticabile, da vivere in solitudine o in compagnia. Inoltre il Convivium Bar&Shop è aperto per colazioni, pranzi o aperitivi dalle 9 alle 19. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Sacra di San Michele www.sacradisanmichele.com