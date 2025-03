Ecco perché il rally di Bitcoin potrebbe non riprendere presto

La settimana è partita in maniera positiva per Bitcoin, il cui prezzo è balzato di diverse migliaia di dollari rispetto alla stagnazione del fine settimana e ha raggiunto un picco plurisettimanale di poco meno di 89.000 dollari.

Ma il principale asset ha incontrato una resistenza immediata ed è stato spinto verso il basso, ovvero prima a $87.000 e poi a $86.000: adesso, secondo alcuni analisti, Bitcoin potrebbe non riprendersi nell’immediato per una serie di ragioni.

Ma il principale asset ha incontrato una resistenza immediata ed è stato spinto verso il basso, ovvero prima a $87.000 e poi a $86.000: adesso, secondo alcuni analisti, Bitcoin potrebbe non riprendersi nell'immediato per una serie di ragioni.

Perché il rally di Bitcoin potrebbe non riprendersi presto

Negli scorsi giorni, il Relative Strength Index (RSI) di BTC, che misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi, è entrato in un territorio di ipercomprato sopra 70. Aumenti simili in genere indicano che l'asset ha raggiunto un massimo locale e potrebbe dirigersi verso una correzione.

L'analista di criptovalute Ali Martinez ha delineato su X cosa è successo a Bitcoin le ultime sei volte in cui è entrato in uno stato di ipercomprato, dimostrando che l’asset non se l’è passata bene e giustificando in questo modo il suo ennesimo calo.

Il secondo indicatore tecnico che potrebbe essere la causa del rifiuto di BTC è il TD Sequential, che, in un certo senso, integra l'RSI in quanto mostra anche se gli acquirenti o i venditori hanno raggiunto l'esaurimento del mercato.

Nel caso di Bitcoin, questa metrica ha suggerito un picco a breve termine dopo il recente rally verso $ 89.000.

L'ultima possibile ragione per il crollo ennesimo di BTC da una prospettiva tecnica, sempre secondo Martinez, è arrivata sotto forma di resistenza, che si era accumulata intorno al livello di $ 89.000, creata quando la media mobile a 50 giorni e il trend discendente dall'ATH sono confluiti e hanno agito come un grosso ostacolo al potenziale movimento di BTC verso $ 90.000 e $ 100.000.

Buone notizie dagli ETF spot su Bitcoin

Secondo i dati di CoinGlass, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi ogni giorno di negoziazione della scorsa settimana, mentre quelli su Ethereum hanno continuato a vedere deflussi.

Dal 17 al 21 marzo, gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato collettivamente quasi 745 milioni di dollari in flussi positivi: in particolare l'IBIT di BlackRock ha registrato i depositi più alti durante la settimana.

Gli afflussi sono seguiti a settimane e giorni consecutivi di massicci deflussi: i prodotti hanno registrato il loro miglior giorno di afflussi netti dal 4 febbraio lo scorso lunedì, visto che gli investitori hanno depositato più di 274 milioni di dollari nei fondi.

IBIT, FBTC di Fidelity, ARKB di Ark Invest/21Shares e BITB di Bitwise hanno registrato rispettivamente afflussi pari a $ 42,3 milioni, $ 127,3 milioni, $ 88,5 milioni e $ 2,3 milioni. Il resto dei fondi, incluso GBTC di Grayscale, non ha registrato alcun deflusso.

Il giorno dopo, solo IBIT ha visto più di 218 milioni di $ influssi positivi, mentre gli investitori hanno ritirato circa 9 milioni di dollari solo da ARKB. Ciò ha portato gli afflussi collettivi dei fondi a 209 milioni di dollari.

Per i restanti giorni di negoziazione della settimana, i fondi hanno registrato rispettivamente afflussi per un totale di 11,8 milioni di dollari, 165,7 milioni di dollari e 83,1 milioni di dollari. Al contrario, i deflussi degli ETF spot su Ethereum sono continuati nel corso della settimana.

Tra lunedì e venerdì, gli investitori hanno ritirato un totale di $ 102,9 milioni: nessun ETF spot su Ethereum ha registrato flussi positivi, a eccezione di ETHE di Grayscale e CETH di 21Shares mercoledì 19 marzo.

Su base mensile, gli investitori hanno ritirato almeno 760 milioni di dollari dagli ETF spot su Ethereum statunitensi. La pressione di vendita derivante da questi deflussi è stata esacerbata dal calo dell'attività delle balene, con il numero di indirizzi che detenevano più di 10.000 ETH in forte calo da 999 a 919.

Nonostante ciò possa influire in maniera negativa sul valore di ETH, gli ultimi dati valutati dall'analista on-chain Ali Martinez hanno rivelato che il token potrebbe essere a un punto di svolta.

Le balene hanno acquistato 470.000 ETH la scorsa settimana e circa 1,2 milioni di ETH hanno lasciato gli exchange di criptovalute negli ultimi 48 giorni, probabilmente spostandosi verso cold storage.

